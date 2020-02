Voici le cheminement complet de la quête annexe Piège parental à récupérer dans Dragon Ball Z Kakarot. Cette histoire secondaire est à prendre uniquement avec Vegeta et il ne faut pas avoir Goku dans le groupe. Vous pouvez la faire en parlant à Trunks (Enfant) après avoir bouclé la trame narrative principale à la Capsule Corp.

Soluce Piège parental

Récompenses :

EXP : 327955

Médaille D

Super pain méninges

Trunks semble cacher quelque chose. Il explique avoir vu un guerrier particulièrement puissant et cela attise forcément la curiosité de Vegeta. Il faudra donc commencer par vous rendre dans la Ville Ouest pour en savoir un peu plus, plus précisément, un peu plus à l’Ouest de la Zone.

Une fois sur place… Surprise (ou pas), c’est Goku qui est sur place. Après une petite discussion, c’est contre Gotenks que vous allez vous battre. La quête se terminera ensuite. Vous pouvez retrouver notre guide complet de Dragon Ball Z Kakarot ou retourner à l’index des quêtes secondaires.