Dans le chapitre 9 de ce Resident Evil 4 Remake, vous venez de retrouver à nouveau Ashley et votre objectif sera de continuer à vous enfoncer dans le château en passant par le parc. Vous allez donc sortir de la salle de sauvegarde et vous retrouver directement dans le parc. La grille menant au château est fermée et il faudra donc la déverrouiller à l’aide des trois leviers présents dans la cour. Chaque activation d’un de ces leviers déploiera un drapeau et indiquera que vous vous rapprocher de votre objectif final. Dans la cour se trouve un châtelain mécanique donc si vous souhaitez ne pas le louper, rendez-vous sur notre guide dédié. Voici la soluce, après vous avoir proposé celle du chapitre 8.

La cour

Dans cette zone, chaque levier se situe dans une petite tour comme le montre l’image ci-dessus. Le premier levier est simple d’accès directement par l’échelle. Pour le reste, rien de bien compliqué mais des loups infectés vont venir vous barrer la route. Vigilance aux cages qui finiront par s’ouvrir et libérer plusieurs de ces monstres d’un coup.

Pour la seconde poignée, vous allez devoir vous diriger tout en bas à gauche du labyrinthe (en suivant la logique de la carte ci-dessus). Il faudra donner l’ordre à Ashley d’activer le mécanisme qui va lever la porte, vous permettant ainsi d’accéder au second levier.

Une fois cette étape terminée, des infectés vont entrer dans le parc et partir directement en direction d’Ashley pour l’enlever. Protégez-là et surtout empêchez les mutants de l’emmener un peu trop loin, ce qui causerai la fin de partie pour vous.

Concernant la dernière poignée à activer, il vous suffira de prendre le chemin en haut de la carte pour rejoindre le troisième point. Sur ce chemin vous croiserez quelques loups. Une fois activée, la porte principale menant au château s’ouvrira et vous pourrez passer à la suite.

Grand hall

Une fois dans cette zone, vous allez pouvoir passer par la salle de sauvegarde et faire vos échanges avec le marchand. Dans cette zone sont disséminés des médaillons bleus, pour connaitre leurs emplacements, n’hésitez à pas à vous rendre sur notre guide Où trouver les médaillons bleus.

Votre objectif sera de rejoindre la salle de bal, mais comme d’habitude la porte sera fermée et vous allez devoir résoudre une énigme pour pouvoir avancer. Une statue d’une bête à trois tête se tient en haut de l’escalier, vous l’aurez remarqué il manque les têtes. Ce sera à vous de les retrouver. L’ordre n’a pas d’importance ici, donc libre à vous ou non de suivre le cheminement dans l’ordre de ce guide.

Grand hall – Tête de serpent

Pour commencer, rendez-vous dans la salle à manger. Cette zone se situe en face de la statue, du côté gauche en montant l’escalier. Lors de cette étape, vous n’aurez aucun ennemi à affronter mais juste une énigme à résoudre.

C’est très simple, au fond de la pièce se tient deux tableaux. Sur ces œuvres sont disposés deux types de présentation des couverts. Vous devez ordonner à Ashley de se positionner devant la même présentation de table que la femme sur le tableau, et de même pour Leon avec celui de l’homme. Les positions correctes sont sur la photo ci-dessous.

La cage vers l’entrée de la pièce va s’ouvrir et vous allez pouvoir récupérer la tête de serpent.

Grand hall – Tête de lion

Dans le grand hall, rendez-vous à l’étage et prenez le couloir menant à la salle des armures. Ici vous trouverez la tête de lion rapidement en plein centre de la pièce. Seulement dès que vous l’aurez touché, les chevaliers vont vous attaquer. Ashley vous aidera depuis le balcon en lançant des lanternes bleues qui auront l’efficacité de paralyser vos ennemis.

Vous devez leur tirer dans la nuque jusqu’à qu’ils tombent au sol afin de pouvoir envoyer un coup de pied qui enlèvera leur casque. Cette action exposera leur point faible. Petit conseil, les grenades aveuglantes sont extrêmement efficaces contre ces ennemis une fois leur casque retiré. Dès que la vague est vaincu, Ashley descendra et vous n’aurez plus qu’à quitter la salle.

Grand hall – Tête de bouc

Pour obtenir la dernière tête et ainsi compléter la statue du grand hall, il suffit de vous rendre à l’étage direction la Galerie. Ici vous allez simplement essuyer des vagues d’ennemis, rien de plus. Cependant, on vous conseille d’allez tuer en priorité le mage rouge qui se tient sur le balcon, car il rendra les ennemis de la salle plus agressifs et résistants.

Une fois la totalité des infectés tués, vous n’avez plus qu’à monter sur le balcon où se tenait le mage rouge et activer le levier au fond. Celui-ci vous permettra de remonter la plateforme vous permettant ainsi de récupérer la tête de bouc.

Ashley – Libérer Leon

Retournez dans la zone du grand hall pour y placer l’ensemble des têtes d’animaux sur la statue en haut des escaliers. Une fois cette étape achevée, une cinématique se déclenchera et vous prendrez le contrôle de Ashley. Votre objectif ici sera de venir en aide à Leon et de trouver un moyen de le libérer.

Avec Ashley vous n’aurez aucun moyen de vous défendre, pas de jauge de vie et donc aucun inventaire et gestion d’objets. En revanche, elle sera équipée d’une lanterne permettant de figer les ennemis en armure. Lors de ce passage, vous rencontrerez que ce type d’ennemi. La mécanique sera donc de pointer la lumière sur ces monstres afin de les figer le temps de se frayer un chemin. Vous ne pourrez pas venir à bouts de vos ennemis lors du passage avec Ashley. Vous êtes donc dans la bibliothèque, dirigez-vous au fond cette zone pour y trouver un socle où vous allez pouvoir poser votre lanterne. Cette action ouvrira un passage où vous devrez activer une manivelle permettant de descendre l’escalier. Reprenez votre lanterne et empruntez l’escalier.

Une fois en haut, vous trouverez un trousseau de clés. Indispensable pour continuer l’aventure aux commandes d’Ashley. Vous pouvez apercevoir un coffre doté d’une serrure ouvrable uniquement avec l’objet cubique. Dans ce coffre se situe le fusil d’assaut CQBR. Vous devrez donc revenir avec Leon pour l’obtenir.

Ensuite, faîte le chemin inverse en direction de l’ascenseur auquel vous aurez désormais accès grâce au trousseau de clés. L’étage suivant vous permettra de sauvegarder après une courte cinématique. Pour continuer, vous allez devoir ouvrir l’accès caché par une horloge. Pour l’ouvrir, vous allez devoir régler les aiguilles sur la bonne heure. L’heure à indiquer est notée sur le petit papier se trouvant sur le bureau non loin de l’horloge. L’heure indiquée ici est donc 11H04. Toutefois, l’heure est susceptible de changer lors de chaque partie.

Dans le couloir suivant se trouve un infecté en armure. Vous devrez le figer et vous dépêcher de tourner la manivelle afin de passer à la salle suivante. Traversez la bibliothèque afin de vous rendre à l’endroit où se trouve une autre horloge précédemment rencontrées. Vous devrez donc indiquer la même heure que la précédente.

Descendez le long escalier et prenez l’ascenseur vous menant à une nouvelle salle où vous attendent de nombreux ennemis. Ici, vous allez devoir résoudre une énigme dont la mécanique vous ai déjà familière. En effet, la porte à déverrouiller présente quatre symboles que vous devrez activer en tirant sur les cordes associées à chaque symbole demandé (aigle, serpent, poisson et cerf).

À savoir que l’activation de chaque symbole fera réveiller l’une des armures présentent dans la salle. Lorsque l’ensemble des symboles seront activés, foncez vers la porte désormais ouverte. La salle suivante est éclairée par les flammes bleues et figera l’ensemble de vos poursuivants.

Vous allez enfin pouvoir récupérer la pièce permettant de libérer Leon, l’emblème des Salazar. Pour cela, vous devrez déplacer les différentes lanternes sur le bon socle. Chaque lanterne projette un symbole différent, il suffit d’associer la bonne lanterne avec le bon symbole sur le mur.

Une fois en possession de l’emblème, il ne vous reste plus qu’à faire le chemin inverse en passant par l’ascenseur. Placez l’emblème sur le socle associé et une cinématique se lancera automatiquement marquant la fin du chapitre 9. Pour retrouver l’ensemble de nos aides, vous pouvez consulter notre guide complet de Resident Evil 4 Remake. Retournez au sommaire la soluce principale pour la solution de l’histoire.