Final Fantasy IX regroupe quelques quêtes annexes et autres mini-jeux en marge de l’histoire qui pourront vous faire gagner divers objets utiles pour votre aventure, tels que des armes ou des accessoires pour vos personnages.

Vous trouverez sur cette page les principales quêtes annexes et mini-jeux proposés dans Final Fantasy IX.

Les mini-jeux

Entrainer Hippo

Partez vers la droite pour arriver au boulevard d’Alexandrie puis parlez à Hippomama. Cette dernière est inquiète pour la santé de son fils. En effet, passionné par le Tetra Master, il est relativement sédentaire. Elle vous propose de faire la course contre lui pour l’entrainer.

Ici, le but du jeu est donc de gagner à répétition la course contre Hippo afin de faire augmenter son niveau. Le niveau d’Hippo augmente de 1 à 5 niveaux en fonction de l’avance que vous prenez sur lui. À chaque niveau gagné, Hippo augmentera en vitesse jusqu’à atteindre le niveau 100.

Une fois la course lancée, il faudra appuyer le plus rapidement possible et alternativement sur les touchez Rond et Carré pour faire courir Bibi.

Hippomama vous remettra une carte tous les 10 niveaux que prendra son fils :

Niveau 10 : Carte Mammouth

Niveau 20 : Carte Pyrale

Niveau 30 : Carte Lovecraft

Niveau 40 : Carte Bertha

Niveau 50 : Carte Ruban

Niveau 60 : Carte Shinryû

Niveau 70 : Carte Genji

Niveau 80 : Trésor Dame Astride

Le bonneteau

Devant l’armurier, vous retrouverez les frères Néro, qui vous proposeront un mini-jeu, dont le principe s’apparente au bonneteau : l’un des trois frères clamera son nom puis se mélangera avec les autres. Votre objectif est bien évidemment de le suivre des yeux pour le retrouver.

Avant chaque tour, il vous sera demandé de mettre en jeu une certaine somme d’argent. Si vous réussissez, vous gagnez 1,33 fois votre mise (sauf pour le premier tour où ce sera le double), si vous perdez, les frères Néro remportent la mise. La somme que vous devrez mettre en jeu double à chaque tour gagné consécutivement, tout comme la vitesse de mouvement des frères.

Mise Gain 50 100 150 200 300 400 600 800 1200 1600 2400 3200 4800 6400 9600 12800 19200 25600

Si vous jouez sur PS4 et que vous souhaitez débloquer le trophée lié à ce mini-jeu, je vous conseille d’enregistrer chaque manche puis de visionner la vidéo sur votre console. Pour les derniers niveaux, je vous conseille de mettre la vidéo en ligne ou de la récupérer pour la passer au ralenti, ou vous risquez d’y perdre vos yeux et/ou votre santé mentale.

Le quiz de Rataïme

Jusqu’à la fin du jeu, vous avez la possibilité de croiser dans les forêts de la carte du monde le monstre Rataïme. Là aussi la musique de combat change car ce dernier ne vous veut pas de mal, mais veut tester votre savoir sur l’univers de FF9 à travers plusieurs questions. Répondez juste à toutes les questions pour obtenir un joli paquet de gils à la fin. Dans cette première partie du jeu (CD1 pour ceux qui ont les disques) vous pouvez le croiser maximum quatre fois. Voici les questions qu’il peut vous poser et leurs réponses :

La 15e Guerre de Lindblum date de 1600 ? FAUX

La Forêt des Chocobo est au Nord-Est de Lindblum ? VRAI

Le Prima Vista vient du Chantier Olmetta ? FAUX

« Je veux être ton oisillon » est de Sir Conrad ? FAUX

Il y a des Eskuriax amicaux ? VRAI

Le Taxair fonctionne 24 h sur 24 ? VRAI

Le Château de Lindblum dépasse celui d’Alexandrie ? VRAI

La Route des Fossiles va d’Alexandrie à Tréno ? FAUX

Le Prima Vista fonctionne avec la Brume ? VRAI

Le Belkmehr fonctionne depuis 8 ans ? VRAI

Condéa est un village de Gobelins ? FAUX

Bobo est l’oiseau des riches ? FAUX

La Cale des Cartes est un Club Privé ? VRAI

Prima Vista signifie Coup de Foudre ? FAUX

Il n’y a qu’un seul désert dans le monde ? FAUX

La chasse aux grenouilles

Mini-jeu plutôt simple qui consiste à capturer les grenouilles avec Kweena dans les quatre marais des Kwe répartis dans le monde, et qui vous permettra à terme de récupérer des armes assez puissantes pour Kweena.

De façon à atteindre les 99 vous permettant de récupérer Gastrette, la fourchette ultime, il est conseillé de faire régulièrement escale au cours de votre aventure pour en ramasser quelques-unes. Veillez bien cependant à laisser au moins un mâle et une femelle dans le marais ainsi qu’une grenouille dorée pour assurer la reproduction des grenouilles.

Voici l’échelle des récompenses et les conditions pour les obtenir :

Gemme : Attraper 2 grenouilles.

Éther : Attraper 5 grenouilles.

Robe de Soie : Attraper 9 grenouilles.

Élixir : Attraper 15 grenouilles.

Argette : Attraper 23 grenouilles.

Bistrette : Attraper 33 grenouilles.

Combat Boots : Attraper 45 grenouilles.

Gastrette : Attraper 99 grenouilles et battre Kwell en combat singulier.

Les gentils monstres

Vous trouverez le gentil monstre Jabah dans la forêt à l’Est d’Euyevair, nichée entre les montagnes. Pour y accéder, vous aurez besoin soit du Chocobo rouge, soit de l’invincible. Il vous donnera une Lunalithe et 40 CP contre l’Émeraude récupérée avec Nymphe.

À proximité de Gaza Est, vous pourrez rencontrer le gentil monstre Manta, depuis la plage où accoste le Narcisse Bleu. Il vous demandera la Lunalithe de Jabah, contre laquelle il échangera un Lapis et 30 CP.

Si vous avez suivis ce guide tout au long de votre aventure, il devrait à présent vous manquer au moins deux gentils monstres, Garuda et Belhamel.

Vous trouverez Garuda en forêt, dans les sommets montagneux du Continent de la Brume, au-dessus de la caverne de Guismar. Pour accéder au plateau, vous aurez besoin soit d’un aéronef ou d’un Chocobo, soit vous devrez passer par la caverne de Guismar et grimper la liane à côté de la famille Mog. Une fois Garuda trouvé, il vous demandera votre Lapis et vous offrira en fin de combat un Diamant et 40 CP.

Belhamel, le dernier monstre, apparaîtra sur l’Ile de Balt, au centre de la map, une fois les 8 autres monstres rencontrés. Pour accéder à cette ile, vous aurez besoin de l’Invincible ou d’un Chocobo doré (déblocable via la quête des chocographes). Tout ceci fait, Belhamel acceptera votre présence dans sa forêt et vous demandera le Diamant précédemment obtenu. À l’issue du combat, en plus d’une Bague Rosetta et de 40 CP, Belhamel vous donnera la possibilité de lancer des attaques physiques contre le boss optionnel Gaïa.

Les pierres stellaires

Au cours de votre aventure, vous rencontrerez Dame Stella, amatrice de pierres zodiacale, qui réside à Tréno. Celle-ci vous demandera de vous rapporter les pierres que vous pourrez trouver lors de votre quête, contre diverses récompenses. L’emplacement de chaque pierre est indiqué dans le cheminement de la quête principale de notre guide.

Voici les différentes récompenses obtenues pour cette petite chasse au trésor :

1 pierre : 1000 gils poissons

2 pierres : Resurex

3 pierres : 2000 gils

4 pierres : Sanguine

5 pierres : 5000 gils

6 pierres : Élixir

7 pierres :10 000 gils

8 pierres : Obi noir

9 pierres : 20 000 gils

10 pierres : Rosetta

11 pierres : 30 000 gils

12 pierres : Pelerine

13 pierres : Marteau

Attention, la 13e pierre, celle du Serpentaire, ne sera disponible que lorsque vous aurez déjà rapporté les autres pierres à Dame Stella.

Excalibur

Comme expliqué lors de la quête principale, il vous sera possible d’acquérir en fin d’aventure l’épée légendaire Excalibur. Pour cela, il vous sera demandé de gagner aux enchères quatre objets différents qui seront à échanger aux aventuriers déambulant à Tréno : Cœur de Griffon, La Coupe de Dorga , L’Illusion d’Ounet et La Queue de Rat

Pour compléter cette quête, vous devrez obligatoirement être au CD4, le dernier objet n’étant pas disponible avant.

Cœur de Griffon se revend à l’aventurier avec le chapeau noir à l’écran de la forge. Il vous proposera 8000 gils, refusez pour qu’il vous en propose 10 000 et acceptez.

se revend à l’aventurier avec le chapeau noir à l’écran de la forge. Il vous proposera 8000 gils, refusez pour qu’il vous en propose 10 000 et acceptez. La Coupe de Dorga se revend au savant dans la forge, acceptez ces 10 000 gils directement.

se revend au savant dans la forge, acceptez ces 10 000 gils directement. L’Illusion d’Ounet se revend au baron à l’écran de la forge. Il proposera 10 000 gils, refusez pour obtenir l’offre maximal de 15 000 gils.

se revend au baron à l’écran de la forge. Il proposera 10 000 gils, refusez pour obtenir l’offre maximal de 15 000 gils. La Queue de Rat se revend à l’aventurier dans la rue menant chez Dame Stella et vous en offrira, après un premier refus, 25 000 gils.

Une fois tous ces objets revendus, vous pourrez alors acheter L’Ongle Magique à la salle des enchères. Ceci fait, partez à Daguéréo et dirigez-vous au premier étage, où un vieil homme acceptera de vous échanger votre Ongle Magique contre Excalibur, ce qui sera une plutôt bonne affaire pour vous.

La Mog-poste

À partir du CD3, vous retrouverez Coubo et Hartemission dans la chapelle d’Alexandrie. Ces derniers vous feront part d’un préoccupant problème de courrier non acheminé, dont l’origine proviendrait d’une panne de la machine de tri suite au manque d’un mystérieux produit dont Hartemission semble avoir abusé.

Pour leur venir en aide et rétablir le bon fonctionnement de la poste, il vous faudra trouver le siège de la Mog-Poste pour voir ce qu’il s’y passe.

Pour cela vous aurez besoin d’un Chocobo pouvant traverser les eaux peu profondes, c’est-à-dire au moins le bleu clair (que vous obtiendrez en trouvant vos premiers trésors de chocographes avec votre fidèle Choco). Vous aurez également besoin de PimentAnkou pour entrer, mais si vous avez récupéré suffisamment de chocographes, vous devriez en avoir en stock.

Depuis le Continent Extérieur, appelez Choco puis rejoignez la grande ile allongée au nord. Au centre de cette ile, vous trouverez une montagne avec une fissure. Utilisez votre PimentAnkou pour percer l’entrée et accéder à la Mog-Poste.

Une fois sur place, Hartemission vous apprendra qu’il a légèrement abusé du produit lubrifiant servant à graisser la machine de tri.

Votre mission à présent est de jouer les facteurs auprès des mogs afin de retrouver la nature du lubrifiant en question pour remettre la machine en état de marche.

Retournez d’abord à la chapelle d’Alexandrie pour faire votre rapport à Coubo, qui vous donnera une lettre pour Hatra, qui se trouve à Bloumécia, un peu avant le château. Hatra vous remettra une autre lettre, en plus d’un Grain de Coubo à remettre à la famille mog dans la caverne de Guismar. La lettre obtenue est adressée à Momog, résidant au village des Mages noirs.

Momog vous remettra une lettre adressée à Geumora et vous devrez alors vous rendre à Ypsen pour la lui remettre. Ce dernier vous enverra voir Mogice, qui se trouve à l’entrée de la route des Fossiles (vous pouvez y accéder en passant par le marais des Kwe, comme lors de votre premier voyant par cette route). Mogice vous donnera une lettre pour Moguéréo, que vous trouverez à Daguéréo. Celui-ci vous remettra la dernière lettre, adressée à Coubo, qui n’a pas bougé de la chapelle d’Alexandrie.

Après tous ces échanges de missives entre mogs, vous apprendrez que le lubrifiant recherché pour la machine est le Monoï, que vous pourrez obtenir auprès de Rubis au café-théâtre d’Alexandrie. vous pourrez enfin amener le Monoï à la Mog-poste, qui pourra reprendre du service.

Pour vos efforts, Hartemission vous offrira un Gris-gris, ainsi que la promesse de ne plus s’enduire d’huiles.