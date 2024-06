Comment accéder à la partie Est de la carte du DLC ?

Il serait en effet dommage de manquer cette partie de la carte, car elle cache l’accès à la cathédrale de Manus Metyr, un endroit dans lequel vous aller rencontrer des personnages importants avec une quête majeure à la clé. Vous pouvez voir cette partie du Royaume des Ombres au loin, mais vous vous demandez sans doute comment l’atteindre.

Pour cela, il faudra d’abord avoir traversé le Château d’Ensis et avoir accès à la région Altus Occulte. Dans cette zone, il faudra vous diriger vers les Ruines de Moorth, qui se trouvent à l’est de cette région, comme vous pouvez le voir sur la carte ci-dessous.

Une fois sur ce site de grâce, passez sous l’arche des ruines pour voir plus loin un bâtiment délabré qui mène tout droit dans un immense trou. Vous allez sans doute voir beaucoup de tâche de sang à cet endroit et pour cause : il va falloir descendre en se laissant tomber. L’exercice est très, très, très périlleux, et il faut vraiment faire en sorte de glisser en restant collé à la falaise pour atteindre les ruines du bas.

Après sans doute plusieurs morts, vous réussirez à tomber sans heurt en bas. Il faudra continuer votre descente jusqu’à entrer dans une grotte avec une échelle qui vous ramènera à la surface, dans le Village de Bonny.

Vous devrez simplement traverser ce village en vous dirigeant à l’est de la zone et en prenant les ponts sur le chemin. Continuez simplement à suivre le sentier pour progresser dans cette région (attention, un colosse de feu sera sur votre route), et vous trouverez la map de la zone plus loin. Allez dès que possible au sein de la Cathédrale de Manus Metyr pour déclencher une nouvelle quête.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Elden Ring pour avoir plus d’informations sur le jeu.