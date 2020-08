Vers l’Ifa – Final Fantasy IX

Vous entrez dans la dernière ligne droite vers la fin du jeu, en effet, la route vers le donjon final vous est ouverte. Après la destruction de Branval, vous vous retrouvez au village des mages noirs, où vous avez déposé les génomes rescapés, il est temps pour vous de faire les derniers préparatifs afin de vous lancer à l’assaut de l’Ifa.

Mais avant cela, c’est également l’occasion pour vous d’achever les quelques quêtes annexes restantes, notamment celle de la Mog-Poste, ainsi que récupérer les derniers Chocographes, qui vous permettront de récupérer des armes pour vos personnages.

Vous pourrez également passer à Tréno afin de remettre les dernières pierres Stellaire à Dame Stella, dont les deux restantes, le Capricorne et les Poissons se trouveront respectivement à Daguéréo et à bord de l’Invincible. Les 13 pierres remises à cette dernière vous feront gagner un Marteau, plus précisément celui de Cina, que vous pouvez choisir de garder en souvenir, ou d’utiliser pour forger d’autres équipements.

Tant que vous êtes à Tréno, vous pourrez faire un tour chez le cavalier pour affronter des monstres contre récompenses et, si vous ne l’avez pas déjà fait, passer à la salle des enchères histoire de récupérer les objets qui vous permettront d’obtenir Excalibur.

Sachez également que si vous avez bien acheté tous les objets de Steelskin au fil de votre aventure, vous le trouverez une dernière à la chapelle d’Alexandrie, où il vous vendra un Lunalithe, un Rubis, un Élixir pour 5555 Gils, et vous remettra également l’accessoire Ruban pour vous remercier de soutenir les petits entrepreneurs.

Enfin, si vous vous sentez d’attaque, vous pouvez amadouer les derniers gentils monstres dans le but d’aller affronter Gaïa, le boss optionnel le plus puissant du jeu.

Une fois que vous vous sentirez prêts, dirigez-vous vers l’Ifa, où vous attendront des hordes de Silverdragon, mais heureusement, Cid et Beate seront là pour vous prêter main-forte et permettre à votre vaisseau de passer.

Cependant, il vous restera tout de même à affronter Shinryû, le fidèle dragon de Kuja.

Comment battre Shinryû ?

Shinryû



HP : 54940

54940 MP : 9999

9999 Voler : Remède, Dragonet, G-Armure

Astuce : Méfiez-vous surtout de son attaque Cyclone, et d’une manière générale ses attaques groupées qui peuvent rapidement décimer votre équipe. Il est faible à la glace, donc n’hésitez pas à utiliser Glacier X avec Bibi, et si vous en avez la possibilité, utilisez Pakaho avec Kweena histoire de maintenir au moins une personne en vie, en plus d’utiliser comme d’habitude un mage blanc pour les soins.

Shinryû vaincu, vous accéderez enfin à Mémoria.

Pour revenir à l’accueil de la soluce, vous pouvez vous rendre sur notre guide complet de Final Fantasy IX.