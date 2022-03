La voie du crépuscule | Soluce annexe Horizon Forbidden West

La voie du crépuscule est une des quêtes annexes (de niveau 7) de Horizon Forbidden West. Disponible dans la première zone du jeu, vous la débloquez après la quête principale A la limite et vous demandera d’aller mettre votre nez dans des affaires de territoires à l’ouest de votre position.

Localisation : Scoroc, auprès de Petra qui vous parle d’un camp de réfugiés

Récompenses : 1750 XP + 2 Points de compétence + 1 peinture de visage Erudite Carja

Rejoindre le campement Carja du crépuscule

Le campement en question se trouve à l’ouest de la ville de Scoroc, première ville que vous rencontrerez dans votre aventure. Utilisez une monture pour vous y rendre ou escaladez les parois pour vous retrouver devant le campement proche de la Grotte engloutie des Couards – Ouest. Là vous attendent des machines qu’ils vous faudra détruire pour instaurer une conversation.

Détruire les machines

Corne-Sabre (Feu), Pillard et Tunnelier sont les trois espèces que vous rencontrerez ici. Abattez-les avec l’aide des guerriers jusqu’à vous en être débarrassé. Puis, allez parler à Lokasha, la réfugiée Carja du crépuscule se trouvant non loin du champ de bataille.

Parler à Savohar

Une fois la cinématique passée, vous devez trouver le chef de sa tribu, Savohar, monté très haut dans la montagne. A vrai dire, si vous avez déjà fait le tour des tours de signal, vous avez déjà croisé Savohar et même activé un feu de camp juste à côté. Autrement, il vous faudra emprunter la voie classique. Suivez les chemins, échelles et accroches pour vous hisser et parvenir jusqu’à un groupe de machines que vous pouvez éviter ou attaquer à votre convenance puis trouvez Savohar non loin.

Obtenir le coeur d’Oiseau-Tempête

Pour convaincre l’homme de descendre, vous devez aller ceuillir le coeur d’Oiseau-Tempête, une grosse structure se trouvant justement au niveau de la tour de signal. Montez en suivant les accroches sur la pierre et sur la tour pour trouver le coeur d’Oiseau-Tempête au sommet puis retournez voir Savohar qui n’est malheureusement plus de ce monde.

Utilisez la descente en rappel disponible de l’autre côté du petit pont du côté où vous êtes montés jusqu’ici, ou votre Ailegide pour descendre au village de la tribu Carja pour essayer de désamorçer une situation tendue. Choisissez n’importe quelle ligne de dialogue pour clôturer la quête.

N’hésitez pas à consulter notre guide des quêtes annexes ou activités diverses dans le monde ouvert afin de compléter votre 100%.