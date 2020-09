Pas de Skull & Bones à la conférence Ubisoft Forward de ce soir

Officialisé à l’E3 2017 avant d’être repoussé à plusieurs reprises pour finalement être redémarré de zéro, Skull & Bones ne sera pas présent à la conférence Ubisoft Forward de ce soir. L’information a été annoncée par Elisabeth Pellen, la directrice créative du titre, sur le site de la société française.

Des nouvelles en 2021

Malgré ce nouveau rendez-vous manqué pour le jeu de piraterie, l’employée d’Ubisoft Singapour affirme que « la production bat son plein avec une nouvelle vision » et que le projet sera soutenu « pendant de nombreuses années. »

Elisabeth Pellen s’est également exprimé au sujet des nombreux reports dont le titre a été victime depuis plus de deux ans : « Beaucoup d’entre vous se demandent pourquoi nous avons dû reporter le lancement. La réponse est que nous avions simplement besoin de plus de temps. Nous rêvions de quelque chose de plus grand pour Skull & Bones et ces ambitions se sont naturellement accompagnées de plus grands défis. »

La directrice créative explicite ses propos en déclarant que « des questions essentielles ont dû être abordées au cours des derniers mois telles que : comment moderniser un jeu de pirates classique ? Comment garantir une expérience plus immersive et viscérale ? Comment créer des moments sympas et mémorables dans le jeu ? Pour répondre à la plupart de ces questions, il était clair que nous avions besoin de plus de temps pour le développement. »

Skull & Bones devrait donner de ses nouvelles l’an prochain.