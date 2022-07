Accueil » Actualités » Skull and Bones : Date, gameplay, prix, jeu service… Tout savoir sur le jeu de pirates en vidéo

Après des années de développement, avec des passages visiblement très houleux, Skull and Bones se dirige enfin à bon port et Ubisoft a annoncé la date de sortie du titre, fixée à novembre. Le jeu s’est largement présenté lors d’un showcase consacré rien qu’à lui, dévoilant tout ce qu’il faut savoir sur cette aventure à la fois solo et multijoueur.

Nous vous avons donc résumé tout ce que l’on sait à propos du jeu dans une nouvelle vidéo, en détaillant le gameplay du titre, ce qu’il faudra faire en jeu, son modèle économique, et bien d’autres choses.

Skull and Bones sera disponible le 8 novembre prochain sur PC, PS5, Xbox Series et Stadia.