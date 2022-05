Ship of Fools : Le roguelite de bataille navale nous montre ses mers agitées en vidéo

Lorsque l’on parle de jeu de coopération en mer, on pense évidemment à Sea of Thieves ou le futur Skull & Bones. Mais les canons fument aussi du côté du roguelite, en témoigne le développement en cours de Ship of Fools.

La création du studio québécois Fika Productions présente aujourd’hui dans l’AG French Direct les mystères et les dangers des océans bordant l’Archipel, à travers un trailer de gameplay lancé avec humour par Antoine Grégoire-Slight et Daniel Carmichael, respectivement PDG et Lead Développeur de la structure.

C’est pas l’homme qui prend la mer

Ce roguelite indépendant propose donc de prendre part, seul ou à deux, à une exploration maritime, entre récupération de trésors et combats rythmés au canon ou au corps-à-corps. On y incarne un Fool, une créature anthropomorphe, dans une aventure visant à empêcher l’Aquapocalypse de frapper l’Archipel, un petit havre déjà mal en point.

Le titre est taillé pour la coopération, avec une gestion conjointe du navire, en alternant entre les coups de canon, le renvoi de projectiles ennemis ou encore les réparations. L’aventure reste faisable en solo mais le rythme de jeu et l’exigence promettent clairement de monter d’un cran.

Ship of Fools partira en mer cette année sur PC. Nous avons pu tester sa version pré-alpha dans un aperçu que l’on vous invite à consulter, pour en savoir davantage sur le jeu.