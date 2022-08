Ship of Fools : Le roguelite marino-poissonesque arrivera à bon port le 22 novembre

Chapeauté par l’équipe québécoise de Fika Productions en partenariat avec Team17, Ship of Fools avait fait les présentations lors de l’AG French Direct. Le roguelite coopératif avait promis une sortie cette année, et vient de lever le secret sur sa date de sortie tout en dévoilant une nouvelle bande-annonce. Prenez la barre et hissez les voiles, le rendez-vous est pour novembre.

Un roguelite maritime et coopératif

Présenté comme un roguelite marino-poissonesque lors de notre conférence, Ship of Fools nous fait incarner l’équipage du navire Stromstrider, un groupe assez fou pour prendre une mer déchainée et corrompue. L’objectif est de repousser les monstres marins tout en progressant le plus loin possible. Jouable en solo, le titre est pensé pour être également jouable en coopération à deux joueurs.

Ship of Fools sera disponible le 22 novembre sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.