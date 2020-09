Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster s’offre un nouveau trailer

Annoncé lors du Nintendo Direct Mini du 20 juillet avant de se présenter à travers une vidéo de gameplay et une flopée de visuels peu de temps après, Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster se dévoile par l’intermédiaire d’un nouveau trailer.

Vous reprendrez bien un peu de Dante ?

Mettant en scène son univers et ses personnages durant un peu plus de trois minutes, la bande-annonce en a également profité pour montrer à nouveau Dante en action. Rappelons que le héros iconique de la licence Devil May Cry reviendra dans cet épisode sous la forme d’un DLC payant tarifé à 980 yen, soit environ un peu moins de 8€.

Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster sortira sur PlayStation 4 et Switch le 29 octobre au Japon et au printemps 2021 en Occident.