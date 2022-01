Serious Sam: Siberian Mayhem, un standalone, sortira sur PC le 25 janvier

Noël, c’est déjà passé, mais les fans de Serious Sam ont droit à un dernier cadeau un peu en retard. Devolver a annoncé il y a quelques jours qu’un nouveau jeu Serious Sam allait voir le jour en janvier, avec une annonce à venir très prochainement. On découvre donc aujourd’hui Serious Sam: Siberian Mayhem, qui se présente comme un standalone co-développé par Timelock Studio et Croteam.

Sam prend un coup de froid

On y retrouvera ainsi Sam dans les plaines enneigées de la Russie, qui fait tout pour mettre la main sur le général Brand. Cette nouvelle région sera divisée en 5 niveaux, avec des forêts ou encore des villages abandonnés, et bien entendu, des centaines d’ennemis (dont des nouveaux types) nous y attendent pour qu’on leur explose le crâne, comme la série sait si bien le faire. De nouveaux véhicules seront intégrés pour voyager sur la steppe glaciale et l’arsenal a été étendu.

Si vous avez hâte de mettre la main dessus, bonne nouvelle : Serious Sam: Siberian Mayhem sortira le 25 janvier prochain sur Steam. Etant donné qu’il s’agit là d’un standalone, pas besoin de posséder un autre jeu de la licence pour pouvoir en profiter.