Serious Sam: Siberian Mayhem

Serious Sam : Siberian Mayhem est un FPS développé par Croteam, en collaboration avec Timelock Studio. Le soft est une extension prenant place pendant Serious Sam 4 en pleine Russie, et Sam va devoir arrêter le général Brand, en possession du saint-graal. Ce standalone s'offre cinq nouveaux niveaux, mais aussi de nouvelles armes ainsi que de nouveaux ennemis de l'armée de Mental à combattre. A savoir qu'il n'est pas nécessaire de posséder Serious Sam 4 pour pouvoir jouer à Serious Sam : Siberian Mayhem, le titre étant une extension totalement autonome.