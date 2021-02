La série TV Halo arrivera finalement en 2022 sur Paramount+

Alors que l’on avait plus eu de nouvelles depuis un moment même si la série était en tournage (après un arrêt forcé pour cause de crise sanitaire), la série Halo est bel et bien sur les rails et plus vivante que jamais. On savait que cette série allait être diffusée prochainement sur Showtime, mais visiblement, les choses ont changé comme le rapporte Deadline.

La série prend un tout petit peu de retard

Showtime produit toujours la série mais elle sera finalement diffusée sur Paramount+, un énième service de streaming qui n’est bien entendu pas encore disponible chez nous. Le service sera disponible aux Etats-Unis dès le mois de mars, et sortira par ailleurs des films 45 jours après leur sortie au cinéma, comme Mission Impossible 7 ou encore Sans un Bruit 2.

Pas de date pour son arrivée en France malheureusement, mais la série Halo est déjà fixée pour le premier semestre 2022 sur ce service. Pour rappel, on y suivra bien les aventures de Master Chief, ici incarné par Pablo Schreiber, et de Catherine Halsey, jouée par Natasha McElhone, tandis que Jen Taylor reprendra bien son rôle de Cortana.