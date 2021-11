La série The Witcher: Blood Origin a terminé son tournage

Clap de fin pour la série The Witcher: Blood Origin. Alors que les fans du sorceleur s’apprête à revoir Henry Cavill avec sa houppette blanche dans le rôle de Geralt dès le 17 décembre pour la saison 2 de la série The Witcher, la préquelle de cette dernière vient tout juste d’annoncer qu’elle avait terminé son tournage.

And that’s a wrap on The Witcher – Blood Origin! First slate to last… pic.twitter.com/Cd1mZslBAt

— Declan de Barra (@declandebarra) November 21, 2021