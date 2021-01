Santa Monica Studio (God of War) recrute pour un jeu qui n’a pas encore été dévoilé

Santa Monica Studio est visiblement très occupé en ce moment. Le prochain God of War doit occuper une majeure partie du studio, surtout si le jeu tente de maintenir sa date de sortie fixée à 2021, qui semble peu réaliste étant donné que l’on ne sait encore rien du jeu. Mais un autre projet serait aussi dans les tuyaux si l’on en croit des offres d’emploi.

🔥 HOT JOB: ART DIRECTOR 🔥

We are seeking an experienced Art Director for the development of a new unannounced title!

If you’ve got what it takes to guide and inspire our team to deliver best-in-class visual quality, apply here 👉 https://t.co/HBV4G97OtI #SMSCareers #Gamedev pic.twitter.com/IkzVzcvCJV

— Santa Monica Studio Is Hiring (@SonySantaMonica) January 19, 2021