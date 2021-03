Samurai Warriors 5 : Un livestream prévu le 24 mars prochain

Officialisé lors du dernier Nintendo Direct et doté d’une date de sortie précise depuis fin février, Samurai Warriors 5 se dévoilera un peu plus par l’intermédiaire d’un livestream qui sera diffusé le 24 mars prochain à 13h heure française sur la chaîne YouTube officielle de Koei Tecmo.

Du gameplay au programme

Comme l’indique Gematsu, bien que cet événement soit en partie réservé au public japonais, il permettra tout de même d’avoir un premier aperçu en direct du gameplay du titre. Hisashi Koinuma, le producteur du projet, sera également là afin de présenter de nouveaux personnages jouables et partager quelques informations sur l’histoire et la mise en scène du musô.

Samurai Warriors 5 sortira le 27 juillet sur PC via Steam, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.