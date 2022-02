Salt and Sacrifice annonce sa date de sortie sur PC, PS4 et PS5

Salt and Sacrifice annonce enfin sa date de sortie à l’occasion d’une lâchée d’informations consacrées à la scène indépendante par Sony. Le titre en profite pour présenter de nouvelles fonctionnalités.

Du Salt en PVP

Salt and Sacrifice, la suite du très bon Salt and Sanctuary, se dévoile un peu plus avec ce nouveau trailer. Pour résumer brièvement le titre, nous sommes devant un Souls-like en 2D qui vous laissera jouer de nombreuses classes différentes (mage, assassin, combattant, paladin…). Parmi les nouveautés présentées, nous aurons de la « chasse aux mages » qui consiste à des poursuites en plusieurs parties à travers le royaume d’Alterstone se terminant par un combat contre un boss redoutable. A noter que ce mode sera jouable en coopération comme pour le reste du jeu.

Sachez qu’il y aura également du PVP au programme. Le mode reste optionnel mais il pourra permettre d’acquérir des améliorations assez sympathiques dont de nouvelles compétences. Pour vous aligner, il faudra rejoindre une faction selon les critères que vous préférez.

Salt and Sacrifice sortira le 10 mai prochain sur PC via l’Epic Games Store, PS4 et PS5.