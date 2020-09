Rumeur : Selon Gamereactor, la PS5 serait au prix de 499$, et la Digital Edition serait affichée à 399$

Maintenant que le prix de la Xbox Series X | S est connu, tous les regards sont tournés vers Sony, qui fait encore patienter les joueurs et qui n’a toujours pas communiqué le prix et la date de sortie de la PS5. Naturellement, les rumeurs s’accumulent avec le temps et les petits détails se multiplient, mais l’annonce de Microsoft aurait visiblement eu un grand impact sur ce que Sony va nous annoncer.

Microsoft fait changer les plans de Sony ?

Cette rumeur nous vient cette fois-ci de Gamereactor, site qui s’est avéré être plutôt fiable ces derniers temps (notamment en évoquant Far Cry 6 avant son annonce). Les sources du site auraient affirmé que le prix initial de la PS5 était initialement prévu pour être plus élevé que 499$, soit le prix de la Xbox Series X. Mais face à l’annonce de Microsoft, Sony aurait décidé de faire machine arrière et de réduire le prix de sa console pour concurrencer la Xbox Series X | S.

Le sources de Gamereactor indiquent alors que Sony proposerait maintenant la PS5 à 499$, soit le même prix que sa concurrente. Pour ce qui est de la PS5 Digital Edition, le prix serait de 399$, là encore pour tenter de concurrencer Microsoft. Si cela est vrai, cela expliquerait pourquoi Sony attendait que Microsoft dégaine le premier, et pourquoi ce long silence des deux concurrents a été si long.

Bien entendu, il faut prendre ce genre de rumeurs avec de grosses pincettes, et ne rien prendre pour acquis. Il faut une nouvelle fois attendre que Sony prenne la parole, espérons-le dans les prochains jours.