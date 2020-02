Ruiner : le shooter cyberpunk débarque sur Switch

Sorti en septembre 2017 sur PC, PS4 et Xbox One, Ruiner avait su charmer notre rédaction par son ambiance très sombre et son gameplay violent, le tout dans une ambiance très cyberpunk.

Développé par Reikon Games et édité par Devolver Digital, le shooter va se faire une place prochainement sur Nintendo Switch.

YOU CAN NEVER ESCAPE.

RUINER IS COMING TO #NintendoSwitch

WHEN?

01010011 01001111 01001111 01001110

You asked, we deliver. It took a while, but we're almost there. Get ready. Help us and SPREAD THE NEWS!#RUINER #ruinergame #nintendo #switch #cyberpunk pic.twitter.com/PuAmj1g4SJ

— RUINER (@ruinergame) February 21, 2020