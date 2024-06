Un remake complet du RPG

En plus de travailler sur le très attendu Dragon Quest III HD-2D Remake, l’éditeur japonais a un autre projet de remake pour cette année, Romancing SaGa 2 Revenge of the Seven. Il s’agit ni plus ni moins d’une version remise au goût du jour de l’épisode sorti initialement en 1993. Si l’histoire nous demandera toujours de suivre l’histoire de l’empereur d’Avalon et des personnes qui vont lui succéder sur plusieurs générations à travers un combat contre les Sept Héros, tout a été modernisé à côté.

Que ce soit les graphismes désormais en 3D, les animations et les visuels plus modernes et les mécaniques de gameplay ajustées, tout semble avoir été refait. On retrouvera d’ailleurs Kenji Ito à la baguette, qui s’occupera d’apporter des réarrangements pour la bande-son. Une option permettra tout de même de retrouver les musiques d’origine.

Pour le reste, on retrouve bien les habitudes de la « SaGa », avec les attaques de groupe, une trentaine de classes jouables et une histoire non-linéaire avec des choix à prendre. Pour les personnes ne l’ayant jamais fait à l’époque, sachez qu’il s’agit d’un des épisodes les plus appréciés de la franchise.

Où précommander Romancing SaGa 2 Revenge of the Seven

Si vous avez déjà en tête de faire cette aventure et que la précommande ne vous fait pas peur, sachez qu’il est maintenant possible de réserver son exemplaire physique. Seules les versions PS5 et Switch bénéficieront d’une boîte, vendue à 59.99€. Celle-ci reprend d’ailleurs le key art principal pour sa jaquette. Voici où précommander le jeu :

Notez qu’aucun collector n’est en préparation. Voici les bonus de précommande :

Amulette de Féline : Une amulette fabriquée par un certain voleur connu. Augmente de 10 % les gains réalisés en remportant des combats pendant la première année impériale du jeu.

Manuel de tactique de Shiyuan : Un volume réunissant les perles de sagesse d'un stratège militaire de talent. Augmente de 10 % la quantité de points de technique gagnés en remportant des combats pendant la première année impériale du jeu.

Date de sortie Romancing SaGa 2 Revenge of the Seven

Aussitôt annoncé, aussitôt daté : Romancing SaGa 2 Revenge of the Seven sortira le 24 octobre 2024 sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch. A priori, aucun plan prévu pour les consoles Xbox.