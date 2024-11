ROG Phone 9 : Asus annonce sa nouvelle série de smartphones gaming haut de gamme

La nouvelle orientation adoptée par Asus avec le ROG Phone 8 semble porter ses fruits. En effet, la marque a opté pour un design moins typé « gamer » et a concentré ses efforts sur des fonctionnalités souvent négligées dans les appareils dédiés au jeu, telles que la photographie. Cette stratégie vise à proposer un smartphone ultra-performant, tout en étant adapté à une utilisation quotidienne. Ce changement de cap s’est traduit par de meilleures ventes par rapport au ROG Phone 7. C’est donc tout naturel qu’Asus poursuive sur sa lancée en peaufinant encore plus son modèle et en répondant aux critiques principales avec ses ROG Phone 9. On fait le point.

Une personnalisation poussée avec AniMe Vision

La gamme ROG Phone 9 comprend trois modèles : le ROG Phone 9, le ROG Phone 9 Pro et le ROG Phone 9 Pro Edition. Tous se distinguent par leur écran dorsal AniMe Vision, une innovation composée de mini-LED programmables. Tandis que la version standard arbore 85 mini-LED affichant des animations simples, les modèles Pro et Pro Edition montent en gamme avec 648 mini-LED, permettant une personnalisation complète des affichages, y compris l’ajout d’images et d’animations. Asus a même étendu les fonctionnalités en permettant de jouer à des mini-jeux rendant hommage à quelques classiques comme Space Invader.

Une puissance brute optimisée par l’intelligence artificielle

Sous le capot, les trois modèles sont équipés du processeur Snapdragon 8 Elite, associé à un système de refroidissement avancé ROG GameCool 9. Cela permet au ROG Phone 9 d’afficher de meilleures performances sur les jeux phares comme Genshin Impact ou Honkai Star Rail Des fonctionnalités pilotées par l’intelligence artificielle, comme X Sense 3.0 et AI Noise Cancellation, viennent enrichir l’expérience utilisateur en optimisant le gameplay (comme de la collecte automatique d’objets) et en améliorant la communication en jeu.

Un smartphone pouvant se transformer en mini-console

Fidèle à sa philosophie, la série ROG Phone 9 offre des commandes AirTrigger, offrant plus de contrôle avec le smartphone en mains. Ces contrôles tactiles, couplés à l’écosystème d’accessoires ROG, comme l’AeroActive Cooler X Pro et la manette mobile ROG Tessen peuvent transformer ces smartphones en véritables consoles portables.

Concernant l’audio, qui était pour nous l’un des défauts du ROG Phone 8, Asus propose la fonction Audio Redirect, exclusive aux coques ROG, qui permet de diriger le son vers l’avant pour une meilleure clarté. De plus, l’AeroActive Cooler X Pro intègre un subwoofer qui apporte des basses plus profondes. Après une petite baisse sur le ROG Phone 8, la batterie a pris un coup de fouet (5800 mAh contre 5500 mAh pour le ROG Phone 8) et offre une meilleure autonomie. Selon les mesures de la marque, nous serions sur 4 à 5 heures d’autonomie sur une utilisation intensive en jeu et entre 23 et 30 heures pour des utilisations plus classiques (navigation, réseaux sociaux…). Nous ne manquerons pas de tester cette nouvelle édition très prochainement.

Disponibilité et prix

Voici les prix et périodes de sortie pour les trois modèles du ROG Phone 9 :

ROG Phone 9 : 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, à partir de 1 099,99 € TTC en Phantom Black et Storm White. Disponible mi-janvier 2025.

: 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, à partir de en Phantom Black et Storm White. Disponible mi-janvier 2025. ROG Phone 9 Pro : 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, à 1 299,99 € TTC , en Phantom Black uniquement, dès mi-décembre 2024.

: 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, à , en Phantom Black uniquement, dès mi-décembre 2024. ROG Phone 9 Pro Edition : 24 Go de RAM et 1 To de stockage, proposé à 1 499,99 € TTC en exclusivité sur l’ASUS eShop et fourni avec l’AeroActive Cooler X Pro.

Caractéristiques détaillés