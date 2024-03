Test ROG Phone 8 Pro Edition – Le smartphone gaming le plus puissant du marché

Le système du ROG Phone 8 facilite l’optimisation des jeux mobiles sans nécessiter de recherches approfondies. Nous avons expérimenté cette fonctionnalité sur plusieurs titres populaires, tels que Genshin Impact, Honkai Star Rail et Call of Duty Mobile. Particulièrement sur Genshin Impact, l’emploi des AirTriggers pour exécuter des sauts/dashs ou activer des compétences rend l’expérience de jeu nettement plus agréable, surtout quand on sait que le jeu n’est pas compatible avec les manettes Android. En outre, la possibilité de télécharger des macros pour exécuter des combos est un plus non négligeable. Armoury Crate privilégie une approche minimaliste, en proposant uniquement les fonctionnalités essentielles sans nous encombrer d’options superflues.

Performance

Toujours irréprochable en matière de hardware, Asus récidive avec des performances offrant une qualité de jeu optimale. Genshin Impact est un jeu que l’on affectionne particulièrement chez ActuGaming et il est vrai qu’il peut être difficile de le faire tourner proprement sur mobile sans faire de grosses concessions techniques. Le ROG Phone 8 représente exactement le type de dispositif recherché pour bénéficier d’un confort optimal en termes de FPS et de qualité visuelle.

Le smartphone est équipé du dernier processeur Snapdragon 8 Gen 3, cadencé à 3,3 GHz, et propose 24 Go de RAM dans sa version Pro Edition. Grâce à son taux de rafraîchissement de 165 Hz, il assure une qualité d’image et une fluidité exceptionnelles. Ainsi, il est possible de jouer à des titres exigeant jusqu’à 120 FPS, tels que Call of Duty Mobile, ou de pousser les paramètres graphiques au maximum pour des jeux très gourmands en ressources, comme Genshin Impact et Honkai Star Rail.

Pour le refroidissement, Asus a repensé son système pour être conforme à la norme IP68, ce qui exclut l’utilisation de la convection thermique. À la place, le téléphone utilise un conducteur de refroidissement rapide pour dissiper la chaleur du SoC vers l’arrière de l’appareil. Malgré ces changements, le ROG Phone 8 Pro Edition impressionne par sa constance à maintenir une température modérée, même lors d’une utilisation intensive. Cela rend même l’accessoire AeroActive Cooler X un peu excessif, même s’il peut garantir une certaine stabilité des performances sur ces fameux jeux très gourmands graphiquement.

En termes d’autonomie, le téléphone offre des performances respectables, permettant de jouer pendant plusieurs heures avec le profil de performance le plus élevé sans interruption. Il est doté d’une batterie de 5 500mAh supportant la technologie HyperCharge 65W. Cependant, Asus a réduit la capacité de la batterie par rapport au ROG Phone 7, ce qui, bien que globalement acceptable, constitue une légère déception. Il sera donc nécessaire de jongler avec les options d’économie d’énergie en fonction de l’utilisation pour optimiser l’autonomie de la batterie.

Photo

On ne s’attend pas vraiment à ce qu’un smartphone essentiellement destiné au gaming excelle également dans le domaine de la photographie. Pourtant, cela va encore une fois dans cette logique de capter une audience plus variée qui exige une certaine qualité pour les photos et vidéos. Certes, par rapport à ses concurrents, surtout dans cette tranche de prix, il peut faire pâle figure, toutefois le ROG Phone 8 n’a pas à rougir grâce à un système de triple capteurs assez robuste. Le capteur principal de 50MP est assez efficace dans les environnements lumineux et produit de belles couleurs, donnant de très beaux clichés.

Cependant, il peine dans des conditions de faible luminosité et pour les prises de vue nocturnes. Le téléobjectif de 32MP, offrant un zoom optique 3x, est appréciable malgré une baisse notable de la qualité de l’image. On profite également d’un capteur selfie de 32MP avec un champ de vision accru pour obtenir un cadre plus large. En définitive, et malgré les critiques, nous sommes agréablement surpris par ces objectifs. Dans l’ensemble, on attend d’un appareil de cette catégorie qu’il offre des résultats respectables en photographie, sans nécessairement surpasser les autres caractéristiques, une attente que le ROG Phone 8 d’Asus parvient à satisfaire.