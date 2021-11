Roboquest se met à jour avec sa version 0.7.0

Lors de notre tout premier AG French Direct, Roboquest était de la partie afin de mettre en avant son univers coloré, le tout en mélangeant rogue-like et fast-FPS. Le titre est aujourd’hui de retour après sa sortie en accès anticipé, et RyseUp Studio vient nous présenter la dernière mise à jour du jeu, qui est d’ores et déjà disponible.

La mise à jour 0.7.0 se détaille

Pour cet automne, le jeu a droit à une grande mise à jour qui permet d’équilibrer certains systèmes tout en ajoutant quelques nouveautés. On apprend alors que trois nouvelles armes arrivent en jeu, ainsi qu’un nouveau boss.

Mais du côté des modifications majeures, c’est le système de « Perks » qui a été au centre de toutes les attentions, avec beaucoup plus de possibilités qui sont dès maintenant disponibles, pour mieux personnaliser votre personnage et votre façon de jouer. On retrouve aussi des bonus à équiper plus puissants, qui peuvent avoir des malus, mais aussi des apparitions d’armes qui pourront désormais posséder un mode de tir alternatif.

Roboquest est disponible dès maintenant en accès anticipé sur Steam. Le titre sortira également sur les consoles Xbox et arrivera dès le jour de sa sortie sur le Xbox Game Pass.