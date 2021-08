Riders Republic nous montre toutes ses possibilités de customisation

C’est le grand jour pour Riders Republic, qui peut enfin accueillir celles et ceux intéressés par le jeu dans une bêta qui se déroulera jusqu’au 25 août. Et alors que la communauté arpente les terres enneigées et les skate-parks géants du jeu, Ubisoft nous propose un nouvel aperçu du titre via un trailer centré sur la personnalisation.

La république du style

Cette vidéo passe donc en revue toutes les possibilités offertes pour que chacun puisse personnaliser complétement son expérience de jeu, avec la création de son avatar via un système complet, un choix de style vestimentaire très libre (allant aussi dans le loufoque), ou encore la customisation de son vélo, skate et autre engin nécessaire pour effectuer les tricks les plus fous.

Tout cela pourra être débloqué en jeu via des objectifs à remplir pour des sponsors, notamment via des défis hebdomadaires. Riders Republic sortira le 28 octobre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Stadia.