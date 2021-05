Returnal, que vaut la nouvelle exclusivité PS5 ? Test en vidéo

Si les joueurs et les joueuses PlayStation attendent avec impatience l’arrivée de Ratchet & Clank Rift Apart, une autre exclusivité chez Sony vient de sortir. S’adressant probablement à un public moins large, Returnal est un jeu de tir à la troisième personne qui nous coince dans une boucle temporelle et en fait son concept, afin de proposer un roguelite nerveux et exigeant. Nous l’avons testé pour vous et l’on vous en parle dans cette vidéo, afin de vous montrer ses forces et faiblesses.

Rappelons que Returnal est disponible en exclusivité PS5 depuis le 30 avril. Si vous souhaitez débuter le jeu, on vous propose un guide du débutant avec 8 conseils pour commencer l’aventure. Vous pouvez également donner votre avis dans notre section dédiée aux critiques des joueurs.