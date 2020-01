Nos ressentis sur l’année 2019 : l’avis de Cécile

Malgré quelques jeux qui m’ont occupée assez longtemps, 2019 a été une année où j’étais plutôt frivole, à jongler entre quelques nouveautés et des titres plus anciens qui me faisaient aussi envie. Je ne vais évidemment pas parler de ces derniers, mais j’ai tout de même pu trouver assez d’éléments pour faire un petit bilan de cette année 2019.

Dragon Quest XI : les combattants de la destinée

Plusieurs sorties de jeux m’ont intéressée en cette année 2019, mais il m’a fallu faire des choix, en réalité surtout pour des raisons financières… Au final, un jeu de cette année m’a particulièrement satisfaite, il s’agit de Dragon Quest XI S : les combattants de la destinée sur Switch.

Bon, c’est peut-être tricher, car ce jeu est d’abord sorti en 2018. Mais cette édition spéciale contient des musiques orchestrales, des dialogues entièrement doublés en japonais ou en anglais, des chapitres supplémentaires et le post-game de la version 3DS. Et c’est du JRPG à l’ancienne, efficace et très plaisant avec des personnages charismatiques, de l’exploration et des monstres aux designs allant de rigolo à classe. J’adore ce genre de jeu, et celui-ci m’a donné envie de suivre plus assidûment la série des Dragon Quest.

Pokémon Épée et Bouclier

Malgré la répétitivité des épisodes principaux de Pokémon, je prends toujours plaisir à découvrir les nouvelles créatures à attraper et les nouveaux lieux à explorer. Pokémon Épée et Bouclier m’a un peu fait peur au début, mais si on fait abstraction des quelques problèmes techniques et bugs (on peut de toute façon exploiter ces derniers à notre avantage), j’ai trouvé le jeu assez plaisant, les environnements sont jolis, les combats Gigamax sont épiques… Aussi, le fait de n’avoir plus que 400 Pokémon au total rend le remplissage du Pokédex humainement faisable, et ainsi accéder plus rapidement à la chasse aux shiny ou aux Pokémon stratégiques.

Pokémon reste tout de même un jeu adressé aux plus jeunes. Terminer l’histoire principale est simple et court, et on n’a pas forcément la sensation d’avoir accompli quelque chose de très important. On devient le maître de Galar après une journée de balade à vélo, et on se sent presque désolé pour le rival, qui lui semble avoir beaucoup plus de mal que nous pour progresser. Je demande donc plus de justice pour Nabil, qui a certainement joué à un meilleur jeu.

Les jeux de gestion de 2019

L’un de mes types de jeux favoris est le jeu de gestion. Après avoir redécouvert les Zoo Tycoon pendant une froide soirée de fin d’été, j’ai été gâtée avec la sortie de Planet Zoo deux mois après. Même si, comme dans Planet Coaster, l’accent est surtout mis sur le mode bac à sable. Je n’arrive pas à comprendre comment font les autres joueurs pour créer des zoos aussi magnifiques alors que j’ai du mal à construire un simple mur…

Mais pour retrouver un vrai côté gestion agréable à jouer, je me suis tournée vers Parkitect, fidèle successeur spirituel des Rollercoaster Tycoon. Malgré la simplicité de ses graphismes, on peut aussi y créer facilement de jolis parcs. Vous avez passé des heures sur RCT2 pendant votre enfance, vous retrouverez vos sensations sur Parkitect. C’est garanti.

Mes attentes pour 2020

Parmi les annonces de cette année, j’ai surtout retenu le Nintendo Direct de l’E3. On a pu y voir pour la première fois des images de Animal Crossing New Horizons, un jeu que j’attends énormément car j’adore la série des Animal Crossing. Ok, ce n’est pas surprenant du tout d’être fan de Animal Crossing, mais personne ne peut détester un jeu aussi mignon et bucolique !

Je n’ai pas l’habitude de faire de gros blockbusters, mais Cyberpunk 2077 est un jeu qui m’attire beaucoup, par son univers et les nombreuses possibilités qu’il semble offrir. Peut-être que je testerais Google Stadia par la même occasion, les capacités de mon PC étant assez limitées pour un tel jeu.

L’annonce de Psychonauts 2 à l’E3 2019 a été une bonne surprise pour ceux qui ont aimé le premier épisode. Ce jeu « d’exploration mentale » conçu par Tim Schafer et développé par Double Fine nous fait incarner Raz, un jeune garçon doté de pouvoirs psychiques. On y parcourt le cerveau de différents personnages pour découvrir leurs souvenirs, leur inconscient et leurs traumatismes. Cela fait un moment que je voulais jouer au premier épisode, et cette annonce m’a vraiment poussée à me plonger dedans. Reste à savoir si il y aura un doublage français, et donc si Donald Reignoux fera à nouveau la voix de Raz…

Ce que j’attends également des annonces de jeux vidéo pour l’année 2020, c’est de nouvelles informations sur Beyond Good and Evil 2, par exemple une éventuelle date de sortie. Quelques annonces cette année n’ont pas plu à tout le monde, mais j’ose espérer que ses ambitions artistiques parviendront à convaincre les joueurs.

Le grand absent de cette année était Bayonetta 3, alors j’espère aussi que de nouvelles images seront dévoilées prochainement. En attendant, il y a toujours Astral Chain !

Cette année 2019 m’a surtout fait patienter pour l’année 2020, car plusieurs jeux très attendus sortiront cette année là. Je suis effectivement passée à côté de beaucoup de choses comme Death Stranding, Sekiro ou Devil May Cry 5, donc je ne peux pas dire que 2019 était une année « pauvre » du point de vue vidéoludique. Alors l’une de mes résolutions pour 2020, c’est d’élargir mes horizons et de tester un jeu dont je ne suis pas le public à l’origine. Fini les univers mignons et colorés, on va dans le sombre et le réaliste ! Enfin bon, je passerais très probablement le plus clair de nom temps sur Animal Crossing…