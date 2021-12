Resident Evil : La série Netflix tease un chien zombie en vidéo

Resident Evil vient tout juste d’avoir droit à une nouvelle adaptation avec Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City, mais d’autres sont déjà en chemin. Notamment du côté de Netflix, qui prépare sa propre série, centrée sur le personnage de Wesker, et qui a déjà dévoilé une partie de son casting il y a quelques mois. Et avant de découvrir tout ce beau monde devant la caméra, la série a droit à son premier teaser.

Plus d’informations prochainement

FIRST LOOK TEASER Netflix's Resident Evil – coming soon! pic.twitter.com/HLTh5YjfGP — What's on Netflix (@whatonnetflix) December 3, 2021

Malheureusement, ce teaser ne dévoile pas beaucoup d’informations sur la série, et ne fait que caresser dans le sens du poil (vous l’avez ?) les fans de la série en présentant l’un des mythique chiens zombies – un cerbère donc – les premières créatures à nous faire sursauter dans le tout premier Resident Evil.

On peut également voir un peu mieux à quoi ressemble le logo de la série pour l’instant, même si on ne sait pas encore s’il s’agit là du logo définitif. En toute logique, cette série Resident Evil devrait sortir dans le courant de l’année 2022, on ne devrait donc pas tarder à avoir de nouvelles informations.