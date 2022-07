Resident Evil : La série Netflix se paye de très mauvais retours de la part du public

La galère continue pour les adaptations de Resident Evil. Après un dernier film sorti l’an dernier qui a eu bien de la peine à convaincre les fans, au point de rendre les films de Paul W.S. Anderson presque regardables (non on déconne), la licence de Capcom a été confié à Netflix pour produire une série pas comme les autres, qui prend le pari de s’éloigner grandement de l’intrigue de base. Cette nouvelle série Resident Evil est donc disponible depuis le 14 juillet, mais comme on pouvait s’y attendre, elle est loin de faire l’unanimité.

Le début de la fin pour la série ?

Comme le souligne Forbes, cette série Resident Evil est maintenant l’un des shows les moins bien notés de Netflix par le public sur le site Rotten Tomatoes, ou encore sur IMDB. Son score est aujourd’hui de 25% sur le premier site, et 3.6 (sur 10) sur le second.

Ce qui est bien plus bas que d’autres séries qui ont été annulées par Netflix assez rapidement (la plateforme de SVOD est rarement clémente), comme Cowboy Bebop ou Jupiter’s Legacy. Ce n’est évidement pas cela qui va décider de l’avenir de la série ou non, puisque Netflix regarder avant toute chose l’audience, mais ce score mérite d’être souligné.

Comment expliquer cet échec ?

Forbes souligne avec justesse que derrière ces critiques, il y a sans doute un review-bombing des fans des jeux, qui cacherait aussi une certaine forme de racisme à l’égard du casting, étant donné que le choix de l’acteur Lance Reddick pour incarner Albert Wesker a beaucoup fait réagir.

Mais au-delà de ça, il semblerait bien que la série peine à convaincre, que ce soit à cause de son rapport trop éloigné aux jeux vidéo, ou à sa double intrigue qui ne captive pas grand monde.

Et vous, que pensez-vous de cette série Resident Evil ? Mérite t-elle une deuxième saison ?