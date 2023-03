Resident Evil 4 : Le remake cartonne sur Steam

Ce n’est un secret pour personne, le remake de Resident Evil 4 était particulièrement attendu. Il faut dire que l’original peut se targuer d’avoir installé un genre, celui du Third Person Shooter, en plus de repenser complètement sa franchise, pour un résultat mémorable. Et visiblement, ce remake plaît, puisque non content de rafler de très bonnes notes un peu partout sur la toile, il rassemble de nombreux joueurs sur Steam.

En attendant les chiffres de vente

La hype autour de Resident Evil 4 n’était pas vaine, et Capcom était tellement confiant dans le travail de ses équipes que l’embargo autour des tests prenait fin une bonne semaine avant la sortie. Les petits filous avaient bien conscience que les notes seraient excellentes, la nôtre ne faisant pas exception. Cela ne fait que deux jours que les fans peuvent enfin toucher au remake, or on peut déjà deviner un succès commercial retentissant.

En effet, bien que Capcom n’ait encore rien annoncé concernant les ventes de Resident Evil 4 Remake (ce qui devrait arriver sous quelques jours, comme souvent avec l’entreprise nippone), on peut déjà connaître le nombre de joueurs connectés en simultané sur Steam. Un indicateur évident de succès, qui prouve par ailleurs que cet épisode était bien plus attendu que Resident Evil Village, comptabilisant moins de monde.

Ainsi, en se penchant sur ces chiffres, que l’on trouve sur le site Steamdb, on apprend que Resident Evil 4 Remake a cumulé près de 170 000 joueurs en simultané lors d’un pic d’affluence au cours du week-end. Et à l’heure où nous écrivons ces lignes, ce ne sont pas moins de 125 000 chanceux qui défouraillent du Plagas. Des chiffres impressionnants, quand on sait que Resident Evil Village n’atteignait que les 106 631 joueurs au maximum.

On attendra donc de découvrir les chiffres officiels de vente, mais il y a fort à parier que Resident Evil 4, malgré l’absence du mode Mercenaries au lancement, et en attendant la compatibilité VR, soit un franc succès… peut-être même le plus grand connu par la série de Capcom.