Resident Evil 4 Remake prépare aussi son mode VR pour le PS VR2

Il ne nous reste plus qu’un mois à attendre avant de retrouver la crinière de Leon S. Kennedy dans Resident Evil 4 Remake. Redécouvrir cette aventure sous un jour nouveau a de quoi mettre les fans du jeu en émoi, surtout si cet épisode se révèle être aussi réussi que les autres remakes de la saga. Mais en plus de cette refonte graphique, Capcom nous avait aussi promis un mode VR pour le jeu, dont on ignore tout pour le moment. Ce mode supplémentaire n’arrivera pas au lancement, mais on sait maintenant que le travail à son sujet a débuté.

Le remake aura son mode VR, mais certainement pas au lancement

C’est dans un nouveau tweet publié sur le compte officiel de la licence Resident Evil que Capcom nous apprend que le développement du mode VR pour Resident Evil 4 Remake venait tout juste de commencer. On imagine donc que la priorité était de terminer le remake avant de s’intéresser à cette petite gourmandise en plus.

Ce mode VR sera avant tout à destination du PlayStation VR2 et sera disponible gratuitement lorsqu’il sortira. Ce qui n’arrivera pas tout de suite, car même si Capcom a désormais de l’expérience dans les portages VR, le fait que le développement de ce mode ne commence que maintenant laisse craindre une sortie dans plusieurs mois.

Resident Evil 4 Remake sera disponible le 24 mars 2023 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5 et Xbox Series.