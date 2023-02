Resident Evil 4 Remake : Plein de changements à prévoir avec moins de QTE mais plus de quêtes annexes

Maintenant que Star Wars Jedi Survivor a été rayé du planning de mars suite à son report de plusieurs semaines, Resident Evil 4 Remake devrait bien marquer le gros temps fort du mois. Ce remake tant attendu fait aujourd’hui l’objet d’un focus tout particulier chez Game Informer, qui a décidé de mettre cet épisode en couverture de son prochain numéro après avoir eu la chance de s’essayer au jeu. Le magazine peut donc nous révéler quelques informations inédites à propos de cette refonte, qui semble être encore plus ambitieuse que celle de Resident Evil 2 ou celle du troisième opus.

Quelques ajustements pour rendre l’expérience plus moderne

On découvre tout d’abord quelques secondes de gameplay en plus grâce à un trailer centré sur le coverage du magazine, avec un Leon qui se bat sous une pluie particulièrement mis en avant.

Plein de nouveaux détails nous sont donnés dans la foulée (relayés par IGN), comme le fait qu’Ashley n’aura désormais plus de barre de vie, ce qui ne veut pas dire pour autant qu’elle sera invincible. Si elle subit trop de dégâts, elle sera en quelque sorte assommée, et il faudra lui venir en aide avant qu’elle ne se fasse toucher une nouvelle fois (ce qui entraînerait sa mort).

On apprend aussi que les couteaux de Leon auront un système de durabilité et pourront se casser au fur et à mesure que l’on s’en sert. Une mécanique qui ne plaira pas à tout le monde mais qui a pour but de renforcer l’aspect survie.

Aux rayons des bonnes nouvelles, c’est la quasi-disparition des QTE. Capcom ne dit pas qu’il n’y aura aucune forme de QTE dans le jeu, mais ces phases devraient être moins visibles et importantes dans le remake, surtout dans les cinématiques. Dernier détail et non des moindres : la présence de quêtes annexes inédites, qui ajouteront des puzzles supplémentaires.

Resident Evil 4 Remake sera disponible le 24 mars 2023 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5 et Xbox Series.