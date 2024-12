[REDACTED], le récent spin-off rogue-lite de The Callisto Protocol, est offert durant 24 heures sur PC

Un spin-off réussi qui est encore tout récent

Pour ce lundi 30 décembre, Epic Games a décidé d’offrir le jeu [REDACTED], qui est affilié (de loin) à l’univers de The Callisto Protocol. N’allez pas pour autant croire qu’il s’agit là d’un survival-horror comme l’autre jeu de Striking Distance Studios.

Ici, le studio a conservé le même univers mais [REDACTED] est nettement plus tourné vers l’action, tout en proposant des mécaniques de rogue-lite. On reste loin de l’ambiance du jeu horrifique, ne serait-ce que par la direction artistique nettement plus colorée de ce titre. On vous conseille de jeter un oeil à notre test pour en savoir plus.

On pourra être surpris de voir ce titre être si rapidement offert étant donné qu’il est sorti en octobre dernier. Les plus pessimistes y verront ici un signe d’un potentiel échec (malgré de bonnes critiques), au même titre que The Callisto Protocol, tandis que les autres apprécieront juste le fait qu’il s’agit là d’un beau cadeau.

Vous avez maintenant jusqu’à demain, mardi 31 décembre à 17 heures (heure de Paris), pour récupérer ce jeu sur l’Epic Games Store avant qu’il ne soit remplacé par un autre.