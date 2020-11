Red Dead Online va avoir droit à sa version standalone dès le 1er décembre

Alors que les regards sont aujourd’hui tournés vers GTA VI, Rockstar tient à refaire parler de Red Dead Online. On apprend donc que le jeu va avoir droit à sa version standalone, et ce pour très bientôt.

Une version en réduction pour son lancement

Dès le 1er décembre, vous serez donc en mesure d’acheter Red Dead Online séparément, si le solo ne vous intéresse pas. Le titre sera accessible sur le PS Store, le Microsoft Store, Steam, l’Epic Games Store et naturellement le launcher de Rockstar.

Il aura droit à une grosse promotion pour bien débuter, puisqu’il sera affiché au prix de 4,99 €, au lieu des 19,99 € qui seront demandés dès le 21 février 2021. Autant dire qu’il ne faudra pas hésiter trop longtemps avant de se procurer le titre, avant que son prix ne remonte.

Tout le contenu de Red Dead Online sera bien entendu accessible via cette version standalone. Vous n’aurez donc pas besoin de posséder Red Dead Redemption 2 pour y jouer. Il faudra cependant faire de la place sur votre disque dur, puisque le standalone demandera 123 Go d’espace libre pour être installé.