Recompile : Le jeu qui mélange hacking et metroidvania sortira le 19 août

Les développeurs du studio Phigames nous avaient promis une arrivée pour le mois d’août concernant leur prochain jeu. Promesse tenue puisque Recompile vient d’annoncer sa date de sortie fixée au 19 août. Le titre sera disponible sur PC et consoles à cette date et dévoile une nouvelle bande-annonce à cette occasion.

L’histoire survolée en vidéo

Cette nouvelle vidéo nous permet d’en savoir un peu plus sur l’univers que nous offrira Recompile. On sera alors plongé dans la Mainframe et il faudra réparer des systèmes, restaurer des données perdues, faire face à des ennemis, pirater et découvrir la vérité sur l’Hypervisor. Des choix devront être faits et l’on aura différentes fins à découvrir.

Pour ce qui est du gameplay, nous sommes sur un jeu de plateforme avec des composantes de metroidvania et du hacking, le tout, en 3D. On aura des pouvoirs et il faudra souvent user de précision pour venir à bout des différents niveaux. Tout ça sera à découvrir le 19 août pour l’arrivée de Recompile sur PC (Steam et GOG), PlayStation 5 et Xbox Series (et aussi Game Pass) en numérique seulement.