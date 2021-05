Ratchet & Clank: Rift Apart présente ses planètes à visiter dans un nouveau trailer

Maintenant que le jeu est gold et qu’il approche de sa sortie, Ratchet & Clank: Rift Apart se fait beaucoup moins désiré et ne fait plus le timide. Après une vidéo qui nous montrait les déplacements et les armes présentes dans ce nouvel opus, ce sont les planètes du jeu qui sont mise en avant.

La galaxie ouvre ses portes

Dans ce tout nouvel épisode, l’exploration sera encore plus poussée et l’aventure nous amènera à visiter diverses planètes, de quoi nous permettre d’avoir accès à plusieurs biomes différents. Bien entendu, ces planètes seront aussi présentes sous plusieurs formes grâce aux voyages entre les dimensions, afin de bouleverser nos repères.

Ratchet & Clank: Rift Apart sera disponible le 11 juin en exclusivité sur PS5.