Ratchet & Clank : Rift Apart met en avant les déplacements et les armes dans une nouvelle vidéo

Maintenant que Ratchet & Clank : Rift Apart est passé Gold et qu’il est prêt à sortir, Insomniac Games et Sony ne manquent pas l’occasion d’en montrer un peu plus afin de garder notre envie jusqu’au jour J comme avec cette vidéo qui nous présente l’arsenal et quelques mécaniques de déplacement des Lombax.

Les Lombax en ont dans les lombaires

Ratchet & Clank : Rift Apart est une exclusivité PS5 qui profitera pleinement du disque dur SSD de la console comme nous le montre les nombreux déplacements qui aideront à faire progresser Ratchet et Rivet. Le meilleur exemple étant les impressionnantes téléportations via les failles dimensionnelles, mais aussi le dash servant notamment d’esquive.

Comme les précédents titres, le titre proposera une large sélection d’armes (parfois loufoques) qu’il sera possible d’améliorer pour accroitre leur efficacité. La vidéo de gameplay en montre d’ailleurs quelques -unes en action.

Ratchet & Clank : Rift Apart sortira le 11 juin prochain exclusivement sur PlayStation 5.