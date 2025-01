Rainbow Six Mobile est maintenant disponible en France sur les appareils iOS et Android

Un tournoi est lancé pour trouver les meilleurs tacticiens

Rainbow Six Mobile espère bien rameuter la communauté de Rainbow Six Siege ainsi que les habitués des jeux mobiles grâce à une expérience qui propose des matchs en 5 contres 5, avec des Attaquants et des Défenseurs dans plusieurs modes de jeu, allant de la « Course à la bombe » à la « Sécurisation de zone » en passant par le traditionnel « Match à mort en équipe ». On devrait y retrouver le feeling traditionnel des derniers jeux de la licence, avec un peu de stratégie et des environnements destructibles pour surprendre vos adversaires.

Au lancement, vous y retrouverez une vingtaine d’Agents ainsi que des cartes bien connues (« Oregon », « Clubhouse », « Sommet »…) ainsi qu’une carte inédite encore jamais vue. Et ce n’est là que le point de départ pour cette expérience mobile, qui devrait recevoir du nouveau contenu au fil des différentes saisons.

La France est actuellement l’un des pays privilégiés ici, étant donné que le jeu n’est pas encore disponible partout dans le monde. Pour célébrer ce lancement, un tournoi communautaire est ouvert avec 4 000 € de gain partagés entre les 3 grands gagnants. Pour vous inscrire à ce tournoi, rendez-vous sur le serveur Discord du jeu.