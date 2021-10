Ca y’est, la Nintendo Switch OLED est officiellement disponible en France. Pour plusieurs d’entre vous, elle sera sans doute votre deuxième console Nintendo Switch. Vous vous demandez peut-être donc comment transférer son profil, ses jeux, et ses données de sauvegarde d’une Switch à une autre en toute simplicité.

Nous vous avons justement préparer un guide simplet et rapide pour vous aider et vous indiquer pas à pas la marche à suivre. Voici comment faire pour transférer ses données d’une Switch à une nouvelle console..

Les prérequis

Avant de vous lancer dans cette opération, il y a quelques points de préparation à compléter afin de ne pas vous couper dans votre élan. Il y’en a peu mais il est bon de les noter au cas où :

Assurez-vous d’abord que vos deux consoles Switch soient suffisamment chargées.

Assurez-vous d’avoir les deux câbles d’alimentation à portée de main, c’est très important.

Connectez les deux consoles à votre réseau wifi.

Connectez votre (ou vos) profil Nintendo sur la nouvelle consoles Switch (comme la OLED) en rentrant votre identifiant et votre mot de passe. Cela peut aussi se faire au cours du transfert.

L’exception Animal Crossing : New Horizons

Attention toutefois pour les joueurs d’Animal Crossing : New Horizons. En effet, le système particulier de Nintendo permettant uniquement une île par console rend le transfert assez unique en son genre. Il faut notamment télécharger et installer un logiciel spécifique sur les 2 consoles. Rendez-vous le site officiel de Nintendo pour plus d’information avec le détail sur les étapes à réaliser.

Transfert de données d’une Switch à une Switch OLED : Notre guide pas à pas

Placez vos deux consoles côte à côte, de préférence sur une table pour plus de facilité dans les manipulations. L’opération peut se faire simplement avec l’écran tactile.

Sur vos deux Nintendo Switch, commencez par allez dans « paramètre de la consoles ». Descendez vers l’onglet « Utilisateur » et sélectionnez « Transférer un utilisateur ».

Toujours sur vos 2 Nintendo Switch, lisez bien les informations indiquées puis faites « Suite ». A partir de là, il vous sera demandé de brancher l’alimentation des deux consoles. Ce passage est obligatoire pour continuer l’opération. Choisissez la console source (autrement dit votre ancienne Switch là où se trouve actuellement votre profil et vos données) vers la console cible (autrement dit votre nouvelle Switch OLED par exemple).

Sur votre ancienne console, choisissez le profil que vous souhaitez transférer. Sur votre nouvelle Switch OLED, il vous sera demandé de vous connecter à votre profil Nintendo si vous ne l’avez pas fait auparavant.

Une fois fait, vous pouvez sélectionner « Transférer » lorsque la recherche sera terminée pour commencer la transition.

L’opération prend un peu de temps mais attendez bien qu’elle se termine pour les deux consoles. Vous pouvez ensuite quitter.

Comment retélécharger ses jeux sur Switch ?

Puisque le transfert ne permet pas de récupérer directement vos jeux dématérialisés, il faudra malheureusement les retélécharger. Voici la marche à suivre pour télécharger de nouveaux vos jeux Switch.

Sélectionnez l’icône du Nintendo eShop et accéder au menu, puis appuyez sur l’icône de votre profil en haut à droite de l’écran.

Allez ensuite dans l’onglet Retélécharger, vous devriez voir tous vos jeux. Il vous suffit de sélectionner ceux que vous voulez en cliquant sur l’icone en forme de nuage à côté d’eux.

Voilà maintenant fin prêt pour profiter de votre nouvelle consoles Nintendo Switch, Switch Lite ou Switch OLED.

FAQ : Transfert de profil d’une Switch à une autre

Peut-on jouer aux jeux dématérialisés sur plusieurs consoles Switch différentes ?

Non, vos jeux sont liés à votre profil Nintendo et celui-ci ne peut être actif que sur une seule console à la fois. Si vous transférez le profil de votre ancienne console vers une nouvelle, vous ne pourrez pas jouer aux jeux dématérialisés installés sur l’ancienne.

Peut-on transférer plusieurs profils sur une nouvelle Switch ?

Oui, si les membres de votre famille disposent chacun d’un profil, vous pourrez répéter l’opération plusieurs fois pour le transfert.

Peut-on transférer les jeux installés sur une carte SD directement sur la nouvelle Switch au lieu de tout retélécharger ?

Non, il vous faudra retélécharger tous vos jeux depuis l’eShop avec le profil auxquels ils sont liés.

A-t-on besoin d’un abonnement Nintendo Switch Online pour le transfert de profil ?

Non, mais si vous disposez d’un abonnement, vous pouvez aussi récupérer vos sauvegardes en archivant dans le cloud afin de les récupérer sur la nouvelle console.

Peut-on transférer ses données d’une Switch Lite à une Switch OLED ?

Oui, quel que soit le modèle, le transfert se fait de la même façon.

Peut-on retransférer ses données et son profil sur l’ancienne console Switch par la suite ?

Bien sûr, il n’y a aucun problème si vous changez d’avis et que vous voulez transférer votre profil de nouveau.