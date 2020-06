Quatre ans plus tard, Azure Striker Gunvolt 2 arrive sur PC

C’est au cours de l’Indie Live Expo qui se déroule actuellement que l’équipe d’inti Creates a annoncé une version PC pour Azure Striker Gunvolt 2. Le soft, sorti sur 3DS en 2016 puis en décalé sur Switch et PlayStation 4, déboulera sur Steam dans deux petites semaines.

Rendez-vous dans deux semaines

L’annonce s’accompagne de nouvelles images et d’une page Steam déjà mise en ligne. Quatre ans plus tard, Azure Striker Gunvolt 2 arrivera donc sur PC via la plateforme de Valve avec une date de sortie fixée au 22 juin 2020. Il s’agit évidemment d’un portage traditionnel, qui s’adapte à la maniabilité clavier/souris et toute l’aventure d’origine.

Rappelons qu’il s’agit d’un jeu d’action en sidescrolling horizontal avec un style old-school, un système d’évolution qui fonctionne bien et du défi pour les amateurs de scoring. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez consulter notre test complet d’Azure Striker Gunvolt 2 que l’on avait publié à l’époque de la version 3DS.