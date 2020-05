Nintendo Switch : Vers une pénurie de consoles à cause de la pandémie ?

Ce n’est un secret pour personne à travers le globe : la pandémie en cours a un impact direct sur l’industrie du jeu vidéo, et pas seulement elle. Certains s’en sortent bien, on pense par exemple aux chiffres en hausse du nombre de joueurs sur plusieurs titres multi tels que Call of Duty Warzone, et d’autres moins. En ce qui concerne la Nintendo Switch, le constat pourrait même être alarmant.

Une production possiblement ralentie

Comme toute entreprise – ou presque – du jeu vidéo en 2020, Big N a bien évidemment délocalisé une partie de son activité. Notamment pour réduire le coût de production des consoles et des jeux. Ainsi, en ce qui concerne la Nintendo Switch, certains composants sont fabriqués aux Philippines et en Malaisie. Deux pays qui souffrent, comme tout le monde, de la situation compliquée. Et selon le site Bloomberg, il se pourrait bien que cela nuise à la production de nouvelles consoles dans les semaines / mois à venir.

En effet, tandis qu’en Malaisie on sort lentement mais sûrement du confinement, à l’image de la France, les Philippines n’en sont pas encore à ce stade. Et quand bien même, il faudra un certain temps avant que les usines dédiées aux composants de la Nintendo Switch ne soient complètement fidèles aux nouvelles normes de sécurité en vigueur. C’est l’une des raisons pour lesquelles la totalité desdites usines n’ont pas encore rouvert leurs portes sur le sol malaisien. Et cela va peut-être durer.

Le fait est que la situation économique est difficile à prévoir, bien que nombreux sont ceux qui annoncent une seconde moitié d’année très difficile, voire un deuxième confinement. Il est néanmoins possible que la Nintendo Switch devienne difficile à acquérir pendant plusieurs semaines, à l’image de quelques titres en version physique, notamment Animal Crossing : New Horizons. Et à ce titre, certains petits malins ont commencé à faire grimper les prix sur le net. Il ne reste plus qu’à croiser les doigts pour que la situation s’améliore rapidement.