Des PS5 24k Gold sont en précommande pour un peu moins de 10 000€

Sony se prépare à ouvrir les précommandes le 10 septembre prochain pour une « PS5 24k Gold », une version très luxueuse de la console nouvelle génération. Ce n’est pas forcément celle que l’on attentait mais si nous avons parmi nos lecteurs quelques millionnaires, cette nouvelle s’adresse presque exclusivement à vous.

« La PS5 que tu ne peux pas te payer est en précommande »

Annoncée fin juillet, la PlayStation 5 en or à 24 carats est désormais disponible en précommande sur le site « truly exquisite ». Elle se décline aussi en deux versions : une entièrement dématérialisée sans lecteur blu ray et une autre avec ce dernier. Chacune de ces deux versions se divisent en trois catégories concernant cette fois-ci la pureté de l’or. Nous avons ainsi :

La 24k Gold Digital PS5 à 8843€ environ

La 18k Gold Digital PS5 à 8950€ environ

La Platinum Digital PS5 à 9060€ environ

La 24k Gold Disc PS5 à 8948€ environ

La 18k Gold Disc PS5 à 9058€ environ

La Platinum Disc PS5 à 9169€ environ

D’après le site, chaque modèle est limité à 250 exemplaires. Chaque offre inclue une PS5, deux manettes DualSense, un casque audio 3D, et le tout est emballé dans une luxueuse boite en bois. Les frais de port sont en plus généreusement offerts. Il est également possible d’acheter à l’unité une manette Dualsense pour 717€ environ et un casque audio 3D pour 440€ environ.

Bien que l’on attende toujours un prix et une date pour les « PS5 classiques », une rumeur évoque une possible annonce pour demain qui peut être une réponse de Sony envers Microsoft qui a dévoilé ses Xbox Series X et S aujourd’hui même.