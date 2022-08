Project CARS : Les deux premiers titres de la franchise seront bientôt retirés de la vente

Disponibles depuis 2015 et 2017 sur PC et consoles, Project CARS et Project CARS 2 sont des jeux de course qui ont su satisfaire les fans de simulations automobiles. Malheureusement, à l’image de plusieurs épisodes des séries Forza Motorsport et Forza Horizon, il arrive un moment où ces titres sont retirés de la vente en raison de l’expiration des droits d’exploitation des diverses licences qui y sont présentes. C’est le cas ici avec ces deux opus qui disparaitront respectivement de tous les catalogues le 3 octobre et le 21 septembre prochain.

Les jeux resteront jouables, y compris en multi

An update from the Slightly Mad Team on #ProjectCARS and #ProjectCARS2. pic.twitter.com/VtWEow5jao — Project CARS (@projectcarsgame) August 22, 2022

Comme expliqué par Slighty Mad Studios sur Twitter, studio britannique derrière la franchise et qui a été racheté en 2019 par Codemasters qui appartient aujourd’hui à Electronic Arts, « en raison de l’expiration des licences des voitures et des circuits, Project CARS et Project CARS 2 seront retirés de la vente dans les mois à venir. Les jeux restent entièrement jouables et nos joueurs pourront toujours profiter de toutes leurs fonctionnalités, y compris le multijoueur. »

En plus de partager ces informations, l’entreprise fondée par Ian Bell, qui rappelons-le a quitté la firme fin 2021, a indiqué ceci : « Nous restons concentrés sur la création des meilleurs titres de sim racing […] et nous avons hâtes de vous en dire plus sur notre prochain projet quand le moment sera venu. » Espérons que celui-ci sera plus convaincant et réussi que Fast & Furious Crossroads et Project CARS 3. A suivre.