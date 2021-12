Praey for the Gods sort enfin de sa période d’accès anticipé

Praey for the Gods a eu droit à une très longue période d’accès anticipé, puisque notre dernier aperçu du jeu remonte à 2019, où la proposition semblait déjà être alléchante. Après des années de travail et de mises à jour, No Matter Studios annonce enfin la bonne nouvelle : le jeu sort dans sa version complète, et ce dès maintenant.

Le jeu d’aventure enfin jouable du début à la fin

Le studio a donc mis à jour le jeu pour qu’il passe en version 1.0, avec deux batailles contre des boss en plus, tous les succès/trophées, et tout un tas d’améliorations et d’optimisations diverses, tandis que toutes les zones du monde du jeu sont maintenant disponibles.

Celles et ceux qui possédaient l’accès anticipé peuvent donc dès maintenant mettre à jour leur version, tandis que le jeu est maintenant vendu à 29,99€.

Praey for the Gods est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.