Praey for the Gods arrivera au début de l’année 2021 sur PS4, PS5 et Xbox One

Lancé en accès anticipé sur PC depuis l’année dernière, Praey for the Gods n’avait pas donné de nouvelles de ses versions consoles depuis un long moment. Le jeu sort enfin du silence avec un nouveau trailer, qui nous montre quelques images capturées sur PS5.

La version finale pour le début de l’année

Si vous n’avez pas déjà joué à l’accès anticipé et si le jeu est passé sous votre radar, vous remarquerez bien vite les influences du jeu avec cette nouvelle vidéo. Ce Shadow of the Colossus-like devrait enfin sortir dans sa version complète sur PC mais aussi sur consoles, à savoir PS4, PS5 et Xbox One dès le début de l’année 2021.

Gematsu a pu s’entretenir avec No Matter Studios pour savoir ce qu’il en était d’une version optimisée Xbox Series, mais le studio n’avait pas de réponses à apporter pour le moment.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce Praey for the Gods, n’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu tiré de l’accès anticipé du jeu.