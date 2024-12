Pokémon TCG Pocket dépasse les 60 millions de téléchargements et sortira 80 nouvelles cartes le 17 décembre

Mew vous invite sur son île

En novembre dernier, il y a seulement un mois, on vous rapportait le fait que Pokémon TCG Pocket venait de dépasser la barre des 30 millions de téléchargement, signe d’un lancement très réussi. Vous pouvez aujourd’hui doubler ce chiffre, puisque le jeu en est maintenant à 60 millions de téléchargements partout dans le monde. Ça en fait des boosters ouverts.

Et nul doute que durant les fêtes et les réunions en famille, le jeu sera découvert par d’autres personnes, qui pourront en plus de cela collectionner de nouvelles cartes. Avant la mise à jour prévue pour janvier, qui ajoutera notamment le système d’échange de cartes, une petite extension « L’île fabuleuse » va voir le jour.

Ce nouveau booster vous permettra de collectionner 80 nouvelles cartes, dont les Pokémon Mew et Celebi. Vous y découvrirez 5 nouvelles cartes EX ainsi que 5 nouvelles cartes de dresseurs, et ce dès le 17 décembre, date de sortie de cette extension.

Pour rappel, Pokémon TCG Pocket est uniquement disponible sur les plateformes iOS et Android.