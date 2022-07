PlayStation Plus : Un gros souci pour récupérer Final Fantasy VII Remake Intergrade pour certains joueurs

Il y a visiblement toujours un couac lorsque Final Fantasy VII Remake est proposé sur le PlayStation Plus. La première fois que le jeu a été offert sur le service l’année passée, on avait eu la mauvaise surprise de voir que la mise à niveau PS5 du titre n’était possible avec la version compris dans le PS Plus, ce qui avait agacé la communauté. On se retrouve aujourd’hui face à un autre problème, cette fois-ci avec Final Fantasy VII Remake Intergrade et les abonnements PS Plus Extra & Premium.

Toujours un problème avec ce Cloud

Hier, le service du PS Plus Extra & Premium recevait sa première vague de nouveaux jeux, avec notamment Final Fantasy VII Remake Intergrade en tant que tête d’affiche. Sauf que tout le monde n’a pas pu en profiter.

Certains joueurs et joueuses à travers le monde ont essayé d’obtenir le jeu, mais n’ont pas pu. Pourquoi ? Parce qu’ils possédaient déjà Final Fantasy VII Remake.

Etant donné que le PSN considère Final Fantasy VII Remake et Final Fantasy VII Remake Intergrade comme un seul et même jeu, les abonnés qui ont déjà ajouté Final Fantasy VII Remake dans leur bibliothèque dans le passé ont eu droit à un message les indiquant qu’ils ne pouvaient pas avoir accès à Intergrade, car ils possédaient déjà ce produit.

Le problème vient du fait que le DLC Intermission est toujours payant, et n’est pas compris dans le PS Plus, ce qui empêche celles et ceux possédant l’édition « simple » de jeu de passer à l’édition Intergrade.

Un souci que l’on espère voir être réglé rapidement afin que tous les abonnés puissent réclamer ce qui leur avait été promis.