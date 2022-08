PS Plus : La liste des jeux de septembre a fuité, voici les trois titres à attendre

Le mois de septembre est à nos portes, et on attendait de savoir quels jeux intégreraient l’abonnement du PS Plus Essential pour les semaines à venir. Sony a une nouvelle fois été pris de court, puisque c’est via une nouvelle fuite en provenance de Dealabs et de billbil-kun que l’on apprend quels seront les jeux de septembre pour le PS Plus.

La liste des jeux de septembre est déjà là

On a pu voir quelques listes passer ces dernières heures, toutes étant plus ou moins crédibles, mais on fera davantage confiance à billbil-kun qui a fait un sans-faute sur les jeux du PS Plus sur plusieurs mois. Il y aura un peu de tout ce mois-ci, avec des courses, de la baston, et de l’aventure toute mignonne.

Voici la liste des jeux de septembre 2022 pour le PS Plus Essential :

Notez bien qu’il s’agit là des jeux offerts tous les mois pour tous les paliers de l’abonnement PS Plus. Les jeux de septembre pour les paliers Extra et Premium seront révélés vers le milieu du mois de septembre.

Que pensez-vous de cette liste ? Cette dernière devrait logiquement être confirmée par Sony d’ici quelques heures.