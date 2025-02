PlayStation Plus : Voici les jeux du mois de mars avec un gros RPG récent

Quels jeux PS Plus Essentials en mars 2025 ?

On le savait déjà suite à la réduction d’effectifs chez BioWare, Dragon Age: The Veilguard n’a pas atteint les objectifs fixés. Mais de là à le voir débarquer aussi tôt sur un service d’abonnement… Une bonne nouvelle pour celles et ceux qui voudraient malgré tout en profiter à petit prix, tout en jouant à deux autres jeux qui méritent aussi le détour.

Voici la liste des jeux offerts en mars sur le PlayStation Plus Essentials :

Que pensez-vous de cette sélection ? Quels jeux comptez-vous prendre parmi ces nouveautés ?

Quand seront disponibles les jeux PS Plus Essentials ?

Pour pouvoir accéder à ces nouveaux titres, il faudra encore patienter un tout petit peu. Les jeux de ce mois de décembre seront disponibles le mardi 4 mars 2025 dans la journée, via l’onglet PlayStation Plus de votre console. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous les présente bientôt sur notre chaîne Youtube.