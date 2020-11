PlayStation Indies : réductions jusqu’à -75% sur toute une sélection de jeux indépendants

Avec des promotions régulières, le PlayStation Store de Sony est un magasin où il est possible de faire de belles affaires. Et si vous n’avez plus de jeux à terminer sur PlayStation 4 ou que vous souhaitez enrichir votre bibliothèque afin de préparer l’arrivée de la PlayStation 5, il serait bon de vous pencher sur les offres suivantes.

L’occasion de découvrir certaines pépites

Les jeux indépendants ont plusieurs avantages : ils sont moins chers que les AAA, ils ont souvent une durée de vie plus courte ce qui en fait des compagnons idéals lors de courtes sessions de jeux et ils proposent (souvent) des idées originales.

Rendez-vous donc sur le PlayStation Store dans la catégorie « PlayStation Indies » et voyons ensemble une petite sélection non exhaustive de titres qui valent le coup d’oeil :

Cette liste n’est bien entendu pas complète car la promotions concernent plus d’une centaine de titres parus sur PlayStation. Mais ceux-ci vous permettront de découvrir plusieurs genres et univers différents qui ne demandent qu’à être exploré seul ou en coopération.